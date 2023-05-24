غدا.. محاضرة كليوباترا السابعة آخر فراعنة مصر بجامعة عين شمس

يلقي الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار المصرية القديمة ووزير الآثار سابقا محاضرة بجامعة عين شمس بعنوان (كليوباترا السابعة آخر فراعنة مصر) في اولي فعاليات النشاط الثقافي لمتحف الزعفران ، يدير الجلسة د. ولاء الدين بدوي مدير متحف الزعفران.

و يتم ذالك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

و يتم اقامة المحاضرة غدا الخميس الموافق ٢٥-٥-٢٠١٣ في تمام الساعة ٧م. أونلاين عبر برنامج Microsoft Teams المخصص لتشر المحاضرات و الحوارات بنظام الاون لاين .



و يمكن لراغبي حضور المحاضرة الدخول على الرابط الاتي و الاستماع اليها مباشر :

https://bit.ly/3BTLthG