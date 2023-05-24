وزير الشباب والرياضة يهنئ عمر عصر لتأهله لدور الـ16 ببطولة العالم لتنس الطاولة

أشاد بأداء لاعبي المنتخب

هنّأ وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لتأهله التاريخي لدور الـ16 خلال اتصال هاتفي بالبعثة، وذلك بعد ما فاز علي بطل السويد والمصنف العاشر عالميًا ووصيف بطولة العالم 2021، في دور الـ32 ببطولة العالم المقامة حاليًا في جنوب إفريقيا.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء كافة لاعبي ولاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة ببطولة العالم بجنوب أفريقيا، والمُقامة خلال الفترة من 20 وحتى 28 مايو الجاري.

وأكد "صبحي" أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وإنجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.