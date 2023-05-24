صناعة النواب : يجب عمل خريطة إنتاجية حسب احتياجات الدولة ومتطلباتها

أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاعتراف بالمشكلة في الصناعة بداية النجاح.

مشددًا على أن الصناعة تمثل 16% من الناتج العالمي وهو رقم ضعيف، وأن دورنا الحالي إيجاد الحلول، والمشكلة الأولى الجانب التشريعي.



وأضاف "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القوانين التي تحكم الصناعة في مصر موجودة منذ عام 1939 وتم تعديل القوانين أكثر من 7 مرات.

قانون صناعة موحد



وأوضح معتز محمود، أن العلاج الأول قانون صناعة موحد، وإصداره يمثل عامل شاق في إيجاده؛ لأن الأنشطة الصناعية متداخلة مع عدد من الوزارات، مشددًا على أنه لابد أن يكون هذا العمل جماعي من أجل تنفيذ وإصدار هذا القانون.

وأشار إلى أنه لابد من عمل خريطة صناعية طبقًا لاحتياجات الدولة ومتطلباتها، موضحًا أن المادة الخام مفتاح أي صناعة، منوهًا بأن القرار لها إيجابياته وسلبياته، ومن الممكن أن يكون القرار إيجابي ويتحول لسلبي، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة كان يجب أن تتم منذ عام 2018.

