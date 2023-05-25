عمرو مصطفى: مشروع إحياء أغاني التراث فكرة طرحتها قبل فترة كورونا

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن مشروع إحياء أغاني التراث فكرة طرحتها قبل فترة كورونا، مضيفاً :أنا افتقد حقي الأدبي والفكري في أعمالي والحاني تغني مهرجانات، ولا استطيع أخذ حقوقي.

وأضاف عمرو مصطفى، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن معظم أعمالي تستخدم في أغاني أخرى من بينها المهرجانات.

وقال : أريد تعويضا عن الأعمال التي استخدمت ألحاني ومن بينها المهرجانات.

وتابع عمرو مصطفى ، أن الصوت الاصطناعي ضمن مشروع احياء التراث، سيعود ربحة إلى ورثة الفنان في حال موافقتهم.