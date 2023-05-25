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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى: مشروع إحياء أغاني التراث فكرة طرحتها قبل فترة كورونا

الملحن عمرو مصطفى
الملحن عمرو مصطفى

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن مشروع إحياء أغاني التراث فكرة طرحتها قبل فترة كورونا، مضيفاً :أنا افتقد حقي الأدبي والفكري في أعمالي والحاني تغني مهرجانات، ولا استطيع أخذ حقوقي.

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وأضاف عمرو مصطفى، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء  الأربعاء، أن معظم أعمالي تستخدم في أغاني أخرى من بينها المهرجانات.

وقال : أريد تعويضا عن الأعمال التي استخدمت ألحاني ومن بينها المهرجانات.

وتابع عمرو مصطفى ، أن الصوت الاصطناعي ضمن مشروع احياء التراث، سيعود ربحة إلى ورثة الفنان في حال موافقتهم.

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