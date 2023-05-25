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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأهلي البطل.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ جماهير الأحمر..أول إجراء من الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد توجيه الرئيس بشأن اللاعب بغدودة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأهلي البطل.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ جماهير الأحمر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يتمنى تواجد جماهيري كبير لـ مباراة الأهلي والوداد، والتى ستكون يوم 4 من الشهر المقبل بمصر. 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الأهلي لديه مباراة بالدوري، وبعد ذلك مباراة دوري الأبطال.

 

أول إجراء من الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد توجيه الرئيس بشأن اللاعب بغدودة

أكدت الدكتورة، رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن هناك اتصالا قائما مع اللاعب أحمد فؤاد بغدودة،  خاصة أن الأكاديمية ترعي وتحتضن المواهب الشابة، سواء الثقافية أو الرياضية وغيرها.

وقالت رشا راغب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي لدعم اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، مؤكدة أنه سيكون هناك برامج معنية لاختيار المواهب وفقا لمعايير دولية.

 

الخارجية: لم نغلق الباب أمام أي مفاوضات بشأن السد الإثيوبي

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر مستعدة للتفاوض ولم تغلق الباب أمام أي مفاوضات بشأن السد الإثيوبي، ولكن يجب أن يكون التفاوض وفق لـ قواعد قانونية ملزمة. 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ترحب بأي تفاوض، وأن مصر لا تريد ادعاءات غير حقيقية، أو يكون هناك حبر على ورق.

 

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

‏قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أصبحت من أهم المنظمات الإقليمية الممثلة للأمم المتحدة نظرا للظروف التي حدثت في العالم ولهم دعم مادي وسياسي كبير.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن ميزانيات الصحة اختلفت بشكل كبير والاستعداد للجوائح أصبح كبير، متابعا أن على هامش المؤتمر كان له عشرات اللقاءات مع الوفد المرافق ، وأن مصر باتت مقدرة جدا في عيون المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة.

 

أحمد كريمة : اقتراض المال لأداء الحج محرم .. فيديو

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الاقتراض لأداء الحج بفائدة.
وأكد كريمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحج يندرج في بند الاستطاعة ضمن شروط فرضية الحج وفقا لقول الله سبحانه وتعالى «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً»، مشيرا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة جميعا، والزاد وفقا للمفهوم الفقهي تعني النفقة الوسط لا إفراط فيها ولا تفريط.

 

افترت كذبا عليّ..صاحب قسيمة زواج من يؤتمن على العرض يرد على اتهامات طليقته..فيديو

رد “كريم” الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، على الاتهامات الموجهة إليه من طليقته، قائلا “طليقتي ادعت وافترت كذبا عليّ في تصريحاتها وقالت إن أخويا جاب شبكة لمراته بـ 70 الف جنيه وهذا غير صحيح، والحقيقة أن شبكة أخويا كانت بـ 19.5 ألف جنيه”.

وقال كريم، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن طليقتي كانت معنا عندما قام شقيقي بشراء الشبكة لزوجته، وبعد الشراء، كانت منفعلة، وناقشتها، ولكن كان لديها رغبة في الذهاب إلى والدتها.

 

حقيقة زيادة الضرائب على الأجهزة الكهربائية والمياه الغازية والسجائر.. فيديو

أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات 36 ألف جنيه سنويًا لجميع الموظفين.


وأكد النائب ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التعديلات التي أجرتها الحكومة تُمكن الجميع من الاستفادة، لافتا إلى أن من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا سيدفع 27.5% بدلا من 25%.

 

2000 جنيه معفي.. فخري الفقي يكشف رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات|تفاصيل

‏قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب وافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه، مؤكدًا أن كل من يعمل في الحكومة أو في القطاع الخاص وله دخل على الوضع الحالي وقبل التغيير إذا كان دخله الشهري 2000 جنيه لا يدفع ضرائب.

وتابع فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن ما يزيد على ذلك هناك شرائح وكل شريحة لها سعر في الضريبة يبدأ من 2.5%؜ وينتهي إلى 25% وهناك شريحة أخرى 27.5% في هذه الحالة لمن يزيد دخله السنوي على مليون جنيه هذا على الوضع الحالي.

 

سميرة عبد العزيز تكشف اللحظات الأخيرة في حياة أحمد زكي وآخر أعماله

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز لأول مرة عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أحمد زكي، و كواليس فيلم حليم و جمال عبد الناصر.

وأوضحت "عبد العزيز"، خلال لقائها برنامج " الستات"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المؤلف محفوظ عبد الرحمن زوجها، عندما قرر كتابة فيلم "حليم"، قام أحمد زكي بالتطوع لتمثيله، مضيفة أن المؤلف رفض إرادة أحمد ذكي في تمثيل جمال عبد الناصر نظرا للفروق البدنية بينهم.

 

حفيدة إسماعيل ياسين: كان زمالكاوي متعصب ودمه خفيف

تحدثت سارة ياسين حفيدة إسماعيل ياسين، فى ذكرى وفاته قائلة:"شخصيته مختلفة تماما عن التمثيل".

وأضافت سارة ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، قائلة: "كان دمه خفيف جدا وطيب وحنين وكان بيحب البيت وكان زملكاوي متعصب".

أحمد فؤاد بغدودة أكاديمية الوطنية للتدريب الأهلي والوداد أحمد موسى خالد عبد الغفار

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