2000 جنيه معفي.. فخري الفقي يكشف رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات|تفاصيل

‏قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب وافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه، مؤكدًا أن كل من يعمل في الحكومة أو في القطاع الخاص وله دخل على الوضع الحالي وقبل التغيير إذا كان دخله الشهري 2000 جنيه لا يدفع ضرائب.

وتابع فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن ما يزيد على ذلك هناك شرائح وكل شريحة لها سعر في الضريبة يبدأ من 2.5%؜ وينتهي إلى 25% وهناك شريحة أخرى 27.5% في هذه الحالة لمن يزيد دخله السنوي على مليون جنيه هذا على الوضع الحالي.

ضريبة الشركات

‏أضاف فخري الفقي أن الوضع الجديد تم رفع حد الإعفاء الضريبي إذا كان الدخل 3000 جنيه في الشهر فيما أقل لا يدفع ضريبة وأعلى شريحة كان يخصم منها ضرائب بنسبة 25% قمنا بزيادة هذه الشريحة إلى 27.5% أما ضريبة الشركات هي 22.5% ولم تتغير مقطوعة وليست شرائح.