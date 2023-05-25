تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل.



1- الأرق وقلة عدد ساعات النوم، نتيجة نسبة الكافيين المرتفعة في هذه المشروبات.

2- ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ ينتج الجسم الأنسولين بكمية كبيرة ليعمل على خفض المعدل العالي للسكر في الدم، بالتالي زيادة الشهية لتناول الحلويات، وبالتبعية يزيد الوزن.

3- تعمل هذه المشروبات على تقليل نسبة الكالسيوم في الجسم، بالتالي يضطر الجسم إلى تعويض ما فقده من عظام الأم، لذا تٌصاب الحامل بهشاشة العظام وآلام في الظهر والعظام بشكل عام.

4- المياه الغازية تصيب الحامل بمشكلات المعدة، خصوصًا في الأشهر الأخيرة من الحمل، كما تسبب الشعور بالانتفاخات واضطرابات في الجهاز الهضمي.

5- تعاني الحامل التي تتناول المياه الغازية من الجفاف، لأن هذه المشروبات مدرة للبول، بالتالي يفقد الجسم الكثير من السوائل.

6- تعرض الحامل للولادة المبكرة، وهي من أخطر المشكلات التي قد تؤدي لفقدان الجنين.

