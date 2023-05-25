عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

متحف الطفل يستضيف المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

صدى البلد

أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن استضافة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)  التابع للجمعية للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته العاشرة والذى يقدم عروضه تحت عنوان "حوار الطبول من أجل السلام .. رسالة من أجل التواصل الإنسانى بين الشعوب".

أكد حلمى أن المهرجان الذى يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الثقافة برؤية فنية لمؤسسه الفنان إنتصار عبد الفتاح ، يدق الطبول بهدف تقارب الثقافات وإحياء فكرة الحوار وتقبل الأخر... إلى جانب إطلاق رسالة لكل دول العالم من مصر بلد الأمن والآمان و ملتقي الثقافات والفنون بكل أنواعها.

txt

ذكرى حظر استخدام الهواتف في كوريا الشمالية.. هل يعيشون بدون موبايل؟

txt

بمناسبة مئوية دستور 1923.. خصم 25% على إصدارات مركز تاريخ مصر بدار الكتب

أشار الدكتور نبيل حلمى  أن عروض المهرجان تبدأ الساعة الثامنة مساءاً وتستمر على مدار ساعتين يوم الأحد المقبل، بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)  فى مصر الجديدة حيث نستقبل عدد من العروض المميزة...  فرقة بيب مارشينج بند والتي تمزج الموسيقي الشرقيه بموسيقي الفرانكو والجاز، كما يشارك السيرك القومي بعرض فني رائع.

للطبول الطبول الدكتور نبيل حلمي الفنون التراثية يشارك المهرجان الدولى للطبول والفنون المهرجان الدولي للطبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

تراجع حاد فى أسعار الفراخ والبيض | منتجي الدواجن يزف بشرى للمواطنين

ترشيحاتنا

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

متى تبدأ عشر من ذي الحجة 2023 الإثنين أم الثلاثاء؟.. اقتربت فاستعد

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

مدرب الأهلي السابق: مهاجم حرس الحدود يستحق الانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

المسيرة الإبداعية لنازك الملائكة ضمن محاضرات بثقافة السويس|صور

ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول المشمش؟

طريقة عمل البيتزا الإيطالى فى المنزل

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ