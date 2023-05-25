متحف الطفل يستضيف المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن استضافة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) التابع للجمعية للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته العاشرة والذى يقدم عروضه تحت عنوان "حوار الطبول من أجل السلام .. رسالة من أجل التواصل الإنسانى بين الشعوب".

أكد حلمى أن المهرجان الذى يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الثقافة برؤية فنية لمؤسسه الفنان إنتصار عبد الفتاح ، يدق الطبول بهدف تقارب الثقافات وإحياء فكرة الحوار وتقبل الأخر... إلى جانب إطلاق رسالة لكل دول العالم من مصر بلد الأمن والآمان و ملتقي الثقافات والفنون بكل أنواعها.

أشار الدكتور نبيل حلمى أن عروض المهرجان تبدأ الساعة الثامنة مساءاً وتستمر على مدار ساعتين يوم الأحد المقبل، بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) فى مصر الجديدة حيث نستقبل عدد من العروض المميزة... فرقة بيب مارشينج بند والتي تمزج الموسيقي الشرقيه بموسيقي الفرانكو والجاز، كما يشارك السيرك القومي بعرض فني رائع.