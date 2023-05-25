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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس 25 مايو 2023

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 25- 5-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس:
 

سعر الدولار اليوم  
 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.
سعر اليورو

سعر اليورو 33.33 جنيه للبيع، و33.21 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.32 جنيه للبيع، و38.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.68 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء.

صباح البلد أسعار الدولار سعر الدولار اليوم سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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