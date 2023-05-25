عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصليب الأحمر: الشريعة الإسلامية تضمن المعاملة بما يتناسب وكرامة الإنسان في النزاعات المسلحة

صدى البلد

أكد وليد باشا، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، أن الشريعة الإسلامية تضمن لضحايا الصراعات المسلحة حق الحماية والاحترام والمعاملة بما يتناسب وكرامة الإنسان.

 

وأوضح نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة خلال كلمته في افتتاح الندوة التعريفية التي تنظمها جامعة الأزهر بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحت عنوان: «مبادئ القانون الدولي الإنساني والقواسم المشتركة مع مبادئ الشريعة الإسلامية» في قاعة المؤتمرات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد السنتريسي، رئيس قسم القانون العام بجامعة الأزهر منسق التعاون بين الأزهر والصليب الأحمر؛ أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حريصة على التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً من خلال الحوار مع رجال الفكر الإسلامي والأكاديميين، مؤكدًا أن تنظيم هذه الندوة يعد تأكيدًا على المبادئ والقيم المشتركة، ونحن نشرف بالتحدث حول القواسم المشتركة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الأزهر الشريف أعلى مؤسسة دينية في العالم.

ووجه الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الشكر للصليب الأحمر على تنظيم هذه الندوة التي أفاد منها الجميع، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب والطالبات، موجهًا الشكر والتقدير لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية، والدكتورة فاطمة رجب، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، على استضافة هذه الندوة التثقيفية، كما وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشكر للدكتورة سلمى عبد الواحد، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة؛ لجهودها المخلصة في الإعداد والتجهيز والتنظيم لهذه الندوة التي تعد ثمرة التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بتسليم درع جامعة الأزهر للأستاذة نسمة نوار، رئيس قسم الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وتم تكريم المشاركين في الندوة.

الصليب الاحمر الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر الازهر الشريف الصراعات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

إعلامي: الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

مصانع الكوارتز| السيسي يقاطع رئيس المصرية للتعدين: هو أنت مش حاسب الجلالة

ترشيحاتنا

أوكرانيا: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

المعاملة بالمثل.. الخارجية الروسية تعلن طرد 5 دبلوماسيين سويديين وإغلاق قنصليتها

الرئيس السيسي: لو فضلنا نقول هنجيب منين دولار للمشروعات مش هنتحرك لقدام

مفاجأة.. مبعوث الصين لأوراسيا: ندعم المبادرات الأوروبية لحل الأزمة في أوكرانيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

الحوار الوطني.. جلسة ساخنة حول القضية السكانية ضمن موضوعات المحور المجتمعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

أفضل رجل.. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ