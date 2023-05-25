الصليب الأحمر: الشريعة الإسلامية تضمن المعاملة بما يتناسب وكرامة الإنسان في النزاعات المسلحة

أكد وليد باشا، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، أن الشريعة الإسلامية تضمن لضحايا الصراعات المسلحة حق الحماية والاحترام والمعاملة بما يتناسب وكرامة الإنسان.

وأوضح نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة خلال كلمته في افتتاح الندوة التعريفية التي تنظمها جامعة الأزهر بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحت عنوان: «مبادئ القانون الدولي الإنساني والقواسم المشتركة مع مبادئ الشريعة الإسلامية» في قاعة المؤتمرات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد السنتريسي، رئيس قسم القانون العام بجامعة الأزهر منسق التعاون بين الأزهر والصليب الأحمر؛ أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حريصة على التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً من خلال الحوار مع رجال الفكر الإسلامي والأكاديميين، مؤكدًا أن تنظيم هذه الندوة يعد تأكيدًا على المبادئ والقيم المشتركة، ونحن نشرف بالتحدث حول القواسم المشتركة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الأزهر الشريف أعلى مؤسسة دينية في العالم.

ووجه الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الشكر للصليب الأحمر على تنظيم هذه الندوة التي أفاد منها الجميع، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب والطالبات، موجهًا الشكر والتقدير لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية، والدكتورة فاطمة رجب، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، على استضافة هذه الندوة التثقيفية، كما وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشكر للدكتورة سلمى عبد الواحد، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة؛ لجهودها المخلصة في الإعداد والتجهيز والتنظيم لهذه الندوة التي تعد ثمرة التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بتسليم درع جامعة الأزهر للأستاذة نسمة نوار، رئيس قسم الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وتم تكريم المشاركين في الندوة.