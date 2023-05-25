هيروين وحشيش وهيدرو وبانجو.. ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد- كفر البطيخ) وأقسام شرطة (ثان دمياط- دمياط الجديدة).

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو"- عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 10 متهمين لهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط قضية فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات (عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .