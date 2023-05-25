جوز عمته خلص عليه.. كشف لغز العثور على جثة شخص بشقة بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، باكتشاف مقتل شقيقه، المقيم بذات العنوان، بمسكنه على أثر إصابته بجروح قطعية متهتكة بالرأس والرقبة .

وأسفرت تحريات فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( زوج عمة المجنى عليه - مقيم بذات الدائرة ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدي عليه بالضرب، فعقد العزم على قتله، وفـى سبيل ذلك أعد "بلطة".

وبتاريخ الواقعة قام بالدخول لمنزل المجنى عليه وتعدى عليه بـ"البلطة" فأودى بحياته ، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.