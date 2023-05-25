ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة شخصين بالإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة فايد) حال تواجدهما بمحل سكنهما وبحوزتهما (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 750 جراماً - ميزان حساس - عدد 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى - سيارة ملاكى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى للدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما ، والسيارة لسهولة التنقل.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (250 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.