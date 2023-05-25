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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض الاعتزال.. إنييستا يعلن رحيله عن فيسيل كوبي

أندريس إنييستا
أندريس إنييستا

أعلن النجم الإسباني أندريس إنييستا رحيله عن نادي فيسيل كوبي الياباني، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، بعد خروجه من حسابات المدير الفني.

وقال إنييستا في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: "أعتقد أننا كنا نتخيل دائمًا أنني سأعتزل هنا، لقد كانت هذه رغبة الجميع، لكن الرحيل تم بالاتفاق المتبادل بسبب أولويات المدرب المختلفة".

وأضاف: "الانتقال إلى الدوري الياباني أحد أفضل القرارات في حياتي، لقدم قضيت لحظات جميلة هنا، وأيضا مررت بلحظات صعبة جدًا".

وتابع: "سأواصل لعب كرة القدم في الفترة المقبلة".

ولعب إنييستا 85 دقيقة في 5 مباريات بالدوري والكأس هذا الموسم، ليرحل قبل عام كامل من نهاية عقده مع فيسيل كوبي الياباني.

يُذكر أن إنييستا انضم إلى فيسيل كوبي الياباني في عام 2018، في صفقة انتقال حر، قادما من نادي برشلونة الإسباني.

إنييستا فيسيل كوبي أندريس إنييستا الدوري الياباني برشلونة

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