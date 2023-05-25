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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل: أجسد شخصية أحد أفراد عصابة أحمد فهمى فى مستر إكس

رحاب الجمل
رحاب الجمل

تشارك الفنانة رحاب الجمل فى فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمى والمقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى.

وقالت رحاب الجمل فى تصريح خاص لصدى البلد :" أجسد فى فيلم مستر إكس أحدى أفراد عصابة أحمد فهمى واليد اليمنى له".
وأضافت رحاب الجمل :"أقدم كوميديا لم أقدمها من قبل فى مستر إكس وهو ما حمسني للمشاركة فى الفيلم والجمهور بحاجة للكوميديا الفترة الحالية".

بدأت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد فى طرح البوسترات الدعائية للفيلم؛ استعداد لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح بوسترات لجميع فريق عمل الفيلم؛ كنوع من أنواع الترويج له، ومن المقرر أن تبدأ فى طرح التيزر الأول له خلال أيام قليلة

لوكات مختلفة لأبطال فيلم مستر إكس 
وحرص المخرج أحمد عبد الوهاب على تقديم أبطال الفيلم بشكل مختلف بداية من بطل العمل أحمد فهمي الذى ظهر على الأفيش الدعائى بلوك مختلف تماما عما أعتاد عليه الجمهور، كما ظهر أيضا محمد أنور بلوك مختلف تماما وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان محمود حافظ الذى ظهر على أفيش الفيلم بدقن طويلة وشارب.

أعلن الفنان أحمد فهمي أن موسم عيد الأضحى هو الموعد النهائى لعرض فيلمه الجديد"مستر إكس" فى السينمات.

وبدأ أحمد فهمي الترويج للفيلم من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه قائلا: موسم عيد الأضحى القادم.

 

أحمد فهمي ينتهى من تصوير مستر إكس 
وانتهى  أحمد فهمي من تصوير مستر إكس استعدادا لعرضه بداية العام الجديد، في دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم مستر إكس
 

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.
 

تصوير مستر إكس فى قبرص
وكان فريق عمل الفيلم قد عاد من قبرص منذ أيام حيث كان يصور أحمد فهمي بجانب هنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس مشاهد الفيلم هناك واستغرقت أكثر من أسبوعين وعادوا إلى القاهرة الأسبوع الماضي.

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