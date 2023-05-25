أحمد الوصيف: أتمنى خروج قانون الغرف السياحية قبل نهاية العام

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية تفعيل قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها؛ لتفادي المشكلات السابقة بين القانون واللوائح التنفيذية بين الاتحاد وغرفه الخمسة التى أدت إلي بطلان الانتخابات في كثير من الأحيان.

وقال “الوصيف”، فى تصريحات صحفية، إن القانون جاء معبرا عن أكثر رغبات القطاع السياحي، لافتا إلى أننا استغرقنا وقتا في المناقشات داخل الغرف السياحية ومع اللجان القانونية وأعضاء الجمعية العمومية للتوافق عليه، موضحا أن ما تم عليه من تعديلات جاءت من خلال مراجعات من مجلس الدولة ومناقشات مجلس الشعب.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلي أنه عقب صدور قانون إنشاء الغرف السياحية، وتنظيم اتحاد لها ،سيتم العمل على اللائحة التنفيذية له، معربا عن أمله في الانتهاء منه في أسرع وقت، متمنيا أن لا تتعدى نهاية العام الحالي وهو ما نسعي له، مؤكدا أن كل لجان تسيير الأعمال أدت واجبها على أكمل ما يكون.