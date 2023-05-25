إجراء اختبارات لاعبات كرة السلة للانضمام إلى المراكز الرياضية للفتيات بكفر الشيخ

عقدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اختبارات انتقاء اللاعبات لكرة السلة للانضمام إلى مراكز التدريب الرياضية لكرة السلة بالمحافظة، تحت شعار "Her world" لتوسيع قاعدة ممارسة الفتاة للعبة كرة السلة وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتفعيلاً لمبادرات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمرأة.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الاختبارات أجريت على ملعب نادي كفر الشيخ الرياضي وتقدمت إليها 70 فتاة وقامت اللجنة باختيار 30 فتاة للانضمام إلى المراكز الرياضية للفتيات في كرة السلة ووزعت التيشيرتات الرياضية على المتقدمات للاختبار.

تابع: كما تشكلت لجنة الانتقاء من الدكتور أحمد زكى ممثل الاتحاد المصري لكرة السلة والدكتور محمد هارون ممثل وزارة الشباب والرياضة والدكتور فوزي حسيب منسق المشروع وعصام أبو طالب، رئيس منطقة كفر الشيخ لكرة السلة.

وتقوم الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بانتقاء المتميزات من مراكز التدريب لإلحاقهم بقطاع المنافسات والبطولة على أن تكون الفتيات من مواليد

"2012,2013,2014"، كما قرر أن تقدم المراكز الرياضية تدريباتها مرتين أسبوعياً، وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية والدكتور فوزي حسيب، منسق المشروع.

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