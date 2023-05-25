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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر عبد العزيز يطالب الجمهور بالدعاء بالشفاء لـ أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

طالب الفنان عمر عبد العزيز بالدعاء للفنان أشرف مصيلحي بعد تعرضة لوعكة صحية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمر عبد العزيز: "أرجو الدعاء للصديق العزيز أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل".

وأضاف: "ربنا يشفيك ويعافيك يا رب العالمين، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين".

 

وتعرض الفنان أشرف مصيلحى إلى التهابات فى الجسم، دخل على أثرها العناية المركزة الساعات الماضية.

وغادر الفنان أشرف مصيلحى غرفة العناية المركزة، وتم نقله إلى غرفة عادية بعد تحسن حالته.

أشرف مصيلحي

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