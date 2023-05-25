الشباب والرياضة تطلق مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) عن إطلاق مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات.

ويتم ذلك من خلال تقديم عدد من التدريبات والفعاليات للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية لتبني ودعم الكيانات الشبابية والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كل المجالات، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم في شتي المجالات.



وتعلن وزارة الشباب والرياضة عن مواعيد وأماكن التدريبات كالتالي:

• القاهرة:

- يوم 30 / 5: مركز شباب السيدة زينب

- يوم 31 / 5: مركز شباب حلمية الزيتون

• الدقهلية:

- يوم 29 / 5: التنمية الشبابية بإستاد المنصورة

- يوم 30 / 5: نادي الحوار الرياضي

• كفر الشيخ:

- يوم 28 / 5: مركز شباب كفر الشيخ

• البحيرة:

- يوم 28 / 5: مركز شباب قرية 6 أكتوبر

• الشرقية:

- يوم 28 / 5: مركز شباب كفر الحصر



• الفيوم:

- يوم 31 / 5: قاعة مديرية الشباب والرياضة

• قنا:

- يوم 28 / 5: مدينة قنا

• السويس:

- يوم 1 / 6: مركز شباب فيصل

التسجيل والحضور من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات علما بأن التدريب مجاناً.