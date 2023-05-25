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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحدى الأكاديميات بـ«الحوار الوطني»: التعليم الفني ضمن أدوات النمو الاقتصادي بمصر|فيديو

ديفيد نبيل
ديفيد نبيل

أكد ديفيد نبيل مدير عام اكاديمية ناس المعنية بالتعليم الفني، أن الاكاديمية الخاصة به تستهدف تكوين شخص مثقف منتج  قادر على اتخاذ قرارات سليمة في حياته في فترة التعليم ما قبل الجامعي .

 

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وقال ديفيد نبيل في كلمته في جلسة خاصة بالمحور المجتمعي بـ الحوار الوطني تناقش التعليم قبل الجامعي: " أكاديمية ناس تعمل في مجال التعليم الفني، ويجب التركيز على التعليم الفني لأنه أحد اهم أدوات النمو الاقتصادي في مصر ".

وتابع ديفيد نبيل: "نسعى إلى توفير عمالة مدربة ومؤهلة مواكبة للتطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل".

 

وأكمل ديفيد نبيل: "نحتاج إلى التوصل إلى نموذج مصري يضع مصر على الخريطة العالمية للتعليم الفني ".

 

ولفت ديفيد نبيل: "التعليم الفني يستهدف تلبية احتياجات الصناعات الداخلية التي تحتاج إلى تعليم فني جيد".

 

التعليم التعليم الفني الحوار الوطني تعليم اخبار التوك شو

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