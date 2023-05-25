نقل البرلمان توصي بتعظيم استثمار أراضي مسار القطار السريع العين السخنة مطروح

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم على موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ومن جانبه استعرض اللواء حسن ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق الموازنة التقديرية للهيئة والتي بلغت اجمالي تقديرات موازنة القومية للإنفاق في 23/24 وصلت الي 184 مليار و171 مليون و650 الف جنيه بعجز عن العام الحالي 22/23 قدرها 13 مليار و145 مليون و 49 الف جنيه بنسبة انخفاض قدرها 7%.

كما عرض أيضا الموازنة الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق والتي بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 23/24 وصلت الي151 مليار 114 مليون بينما بلغت اعتمادات العام المالي 22/23 نحو 175 مليار و 839 مليون بعجز قدرة 24 مليار و725 مليون جنيه ،بنسبة عجز 14% .

اما بالنسبة للموازنة الجارية للهيئة القومية للأنفاق بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 23/24: مبلغ اجمالي 16 مليار و448 مليون و324الف جنيه بزيادة عن العام الحالي 4 مليار و527 مليون و49 ألف جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 38%.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن القطار السريع يمثل قيمة مضافة حقيقية للدولة المصرية حيث سيعمل علي تنشيط السياحة واختصار المسافات ، ودفع عجلة التنمية للمناطق التي سيمر خلالها القطار من العين السخنة الي محافظة مطروح .

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة التنسيق بين كافة الوزارات (الزراعة، السياحة، الصناعة التجارة ) مع وزارة النقل لبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الأراضي التي يمر بها القطار السريع من العين السخنة الي محافظة مرسي مطروح، بما يضمن تحقيق افضل عوائد اقتصادية لوزارة النقل لضمان سداد القروض.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة القومية للأنفاق، بحضور ممثلي وزارة النقل ، وبحضور ممثلي وزارة المالية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.