موعد طرح التذاكر.. تعرف على تفاصيل حفل محمد حماقي في جدة

يستعد المطرب محمد حماقى لإحياء حفل غنائى بجدة وتحديدا على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبد العزيز يوم 2 من شهر يونيو القادم.



ومن المفترض أن تطرح الشركة المنظمة تذاكر الحفل، غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء عبر إحدى المنصات المتخصصة فى بيع التذاكر أون لاين.



ويقدم محمد حماقى خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغنياته التى طرحها مؤخرا بعنوان فضوله المكان.



محمد حماقى يحيى حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

وشارك المطرب محمد حماقي فى إحياء زفاف "نبيلة" ابنة الفنان حميد الشاعري والعريس شيوان بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأكثر من 2000 مدعو من مختلف الجنسيات العربية.

وحرص حماقى فى بداية فقرته على تهنئة العروسين "نبيلة وشيوان" واعرب عن سعادته بمشاركة الكابو حميد الشاعري فى هذه الليلة ووصفه بأنه كان المسئول عن سعادة وفرح الشعب العربى على مدى السنوات الماضية، وطالب الجميع بتحيته ووجه تحية للحضور من نجوم الفن المتواجدين بالحفل.

حماقي يطرح فضوله المكان

وكان طرح المطرب محمد حماقي أغنيته الجديدة “فضّوله مكان” عبر يوتيوب خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد روج لها وكتب حماقي: استنوا أغنية “فضّوله مكان” كاملة الساعة 8 على يوتيوب وكل منصات الموسيقي".