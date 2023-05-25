خصومة ثأرية عمرها 21عامًا.. كشف ملابسات العثور على جثامين أب ونجليه بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، من كشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثامين أب ونجليه، الذين تم العثور على جثثهم صباح اليوم، وسط الزراعات، بقرية الجزازرة دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثث ثلاثة أشخاص، وسط الزراعات بقرية الجزازرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور 3 جثث من بينهم جثة تعود لمُسن في الثمانينيات من العُمر و2 أخرين في العشرينيات من العُمر، وتبين من التحريات الأولية أن الجثث تعود لأب يبلغ من العُمر 85 عامًا، ونجليه إحداهما يبلغ 25 عامًا والآخر يبلغ 21 عامًا، في خصومة ثأرية منذ 21 سنة مضت، بين عائلتهم وعائلة أخرى من مركز طهطا شمالي المحافظة.

تم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة وضبط مُرتكبيها.