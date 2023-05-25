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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدءا من السبت.. إيقاف اشتراكات بعض الطلبة على الخط الثالث للمترو| تفاصيل

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

قالت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، إنه فقا لتعليمات الهيئة القومية للأنفاق، سيتم إيقاف اشتراكات لبعض الطلبة في خط المترو الأخضر الثالث بدءا من يوم السبت 27/5/2023.


وأوضحت في بيان أن الوقف سيطبق لطلاب التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية – المرحلة الإعدادية) وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام والفني.

وأشارت إلى أن الفئات التي يسمح لها بتجديد الاشتراك، هم طلاب الصف الثالث الثانوي العام والفني.


وذكرت أنه بالنسبة للفئات التي يسمح لها بالتجديد، تكون الأوراق المطلوبة للتجديد هي رقم الجلوس أو أي مستند يدل على الصف الدراسي وكذلك التعليم الجامعي.

 

وأوضحت أنه سيستمر اشتراك الطلبة لمدة شهرين من يوم من يوم 27-5-2023 (بعدد 120 رحلة)، في حالة التجديد حتى تاريخ 24/6/2023 يستمر الاشتراك لمدة شهر واحد (بعدد 60 رحلة).

 

وذكرت يتم إيقاف اشتراكات الطلبة نهائيا بنهاية عمل يوم الجمعة الموافق 30-6-2023، ومتاح للطلبة الرجوع لمكاتب الاشتراكات بالمحطات لمزيد، من المعلومات.

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