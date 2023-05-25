عقد مصطفى محمد .. قرار عاجل في نانت الفرنسي بشأن المحترف المصري

أكدت تقارير صحفية، أن نادي نانت الفرنسي، لن يفعل خيار الشراء في عقد المحترف المصري مصطفى محمد، المعار من جالاتا سراي التركي.

ويلعب مصطفى محمد معارًا لـ نانت من جالاتا سراي، منذ بداية الموسم، مع وجود خيار لشراء اللاعب بصفة نهائية من النادي الفرنسي.

وبحسب شبكة "butfootballclub" الفرنسية، فإن نانت سيقوم بالتضحية بالعديد من لاعبيه بنهاية الموسم، خاصة إذا هبطوا لدوري الدرجة الثانية.

وأوضح التقرير، أن النادي لن يفعل بشكل أكيد، خيار الشراء في عقد مصطفى محمد، كذلك زميله الجزائري أندي ديلورت.

ويُقدر خيار الشراء في عقد مصطفى محمد بنحو 5.75 مليون يورو.

وكان نادي نانت قد أعلن تغريم مصطفى، ماديًا، بعد رفضه المشاركة في جولة مكافحة رهاب المثلية الجنسية، بالدوري الفرنسي.