افتتاح المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،و الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي ينظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، و الدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر خلال الفترة من 24 - 26 مايو بفندق تريومف بالتجمع الخامس.

في كلمته أكد محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس على دعم الجامعة لقسم جراحة المخ والأعصاب في هذا المؤتمر الدولي الهام بالإضافة إلى الدعم المتواصل لتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات التي يحتاجها القسم، كما أشاد بهذا التعاون المثمر بين قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس والجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب والجمعية الشرق أوسطية لجراحات المخ الوظيفية مثنيا على الجهود المبذولة في تنظيم المؤتمر و أجندته الثرية.

كما أثنى رئيس الجامعة على المستوى العالمي للمؤتمر الذى يقام بحضور أكثر من ثلاثين محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، ويناقش أحد اكثر التخصصات الدقيقة ، مؤكداً على دعم الجامعة التام للمؤتمر والقسم .

كذلك أشاد الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتاريخ قسم جراحه المخ والاعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ودوره في الإرتقاء بالمستوى الجامعي والعلمي بالكلية، مؤكدا علي أن الجامعة وكلية الطب دائما تواكب كافه التطورات والأحداث العالميه ، وأن الكلية تدعم جميع الأقسام في اللحاق بركب التطورات العالمية المتسارعة.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور أشرف الابيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ورئيس المؤتمر أن اهتمام القسم بإقامة المؤتمر وغيره من الفاعليات يهدف إلى مواكبة التطورات الكبيرة فى المجال ، إلى جانب عرض أحدث التطورات في مجال جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري على مستوى العالم ، مؤكدا على أن القسم يحرص على إقامة هذا الملتقى بشكل سنوى لتحقيق أقصى استفادة لكافه الجراحين.

وعبر عن سعادته بالمستوي العالمي الذي يقام عليه المؤتمر بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب والذي يضم أكثر من ١٢٠ محاضرة في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، ودعا جميع الحضور للمشاركة الفعالة بكافة فعاليات للمؤتمر.

والقى الدكتور ناصر الغندور رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب كلمة أشاد فيها بالمؤتمر الذى يناقش كل ما هو جديد في جراحات المخ والأعصاب الدقيقة لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده، وبحث كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المستحدثة التي بدأ استخدمها مؤخراً على نطاق واسع بهدف إضافة المزيد لهذا التخصص الهام.

كما اوضح الدكتور وليد عبد الغنى سكرتير عام المؤتمر أن الفعاليات تضم أكثر من ورشة عمل، حيث بدأت الورش من يوم 21 مايو وحتى موعد بداية المؤتمر وذلك من أجل التدريب العملي لشباب الأطباء تحت إشراف أكبر الأساتذة المتخصصين سواء باستخدام الجثث المجهزة أو النماذج التدريبية المجسمة.

كما حاضر الدكتور وسيم السيسى أستاذ علم المصريات وطبيب المسالك البولية عن بداية الطب فى زمن المصريين القدماء وقد اشاد الحضور بهذه المحاضرة .

وتحدث الدكتور اسامة الشاذلى الروائى و أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس عن تطور الطب على مر السنين والأزمات التى مر بها الطب حول العالم وكيف تم التعامل معها.

وقد تخلل الحفل عرض فيديو مصور لتاريخ قسم جراحة المخ والأعصاب ومراحل تطوره علي مدار السنوات الماضية حتي وقتنا هذا وحتى وصوله للمستويات العالمية .

كذلك تم عرض فيديو لتأبين أساتذة جراحة المخ والأعصاب المصريين والدوليين الذين رحلوا عن عالمنا خلال السنوات القليلة الماضية وتم الوقوف دقيقة حداداً على أرواحهم .

يذكر أن المؤتمر هذا العام يشهد العديد من الفعاليات والمحاضرات المتنوعة التي تشمل جميع التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كما يشهد المؤتمر حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، هذا بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية إقبالا كثيفاً حيث ضمت حوالى ٢٥٠ مدعو من جراحى المخ والأعصاب فى مصر والجامعات المصرية.

و سيتم تخصيص جلسات بالمؤتمر لأول مرة هذا العام لمناقشة دور المرأة في جراحة المخ والأعصاب وتقديم نماذج مشرفة وواعدة من الطبيبات التي تخصصن بهذا التخصص الصعب، وهناك جلسة أخري لمناقشة الدور الهام لهيئة لتمريض بجراحات المخ والأعصاب وذلك بالمشاركة والتنسيق مع أعضاء هيئة تدريس كلية التمريض بجامعة عين شمس، و تخصيص جلسة للاستماع إلى الأبحاث المقدمة من شباب الأطباء والتي نالت على الدرجات من خلال تقييم اللجنة العلمية للمؤتمر وستقدم الجوائز لأفضل الأبحاث المشاركة بفعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر.