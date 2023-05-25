وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر بعد صراع مع المرض

توفى الفنان الكويتي أحمد جوهر، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عاما، حسبما أعلنت الصحف الكويتية.

مر أحمد جوهر فى آخر أيامه بوعكة صحية استلزمت إيداعه فى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

أحمد جوهر أنتج العديد من المسرحيات والمسلسلات، كما أخرج وكتب عددا من المسلسلات الشهيرة.

اشتهر في فترة التسعينات ممثلا، وأول عمل أنتجه عام 1993 هو مسلسل "طش ورش" ودخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 فى مسلسل طير الخير.

و أصبح يقوم بكتابة أعمالة الفنية، كما أصبح مختصًا بتقديم الأعمال التراثية. وهو ابن عم الفنان شهاب جوهر.