المقاولون العرب يوجه الشكر لرضوان ويقرر تعيين عبد الغني رئيسا لقطاع الناشئين

يتوجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بالشكر إلى الكابتن محمد رضوان على الفترة التي قضاها في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.



ويؤكد مجلس الإدارة تقديره واعتزازه للمجهود الذي بذله الكابتن محمد رضوان في تطوير قطاع الناشئين بالنادي كواحد من أبناء النادي المخلصين.



وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن يسري عبد الغني رئيسا لقطاع الناشئين على أن يواصل مسيرة التطوير ويقدم خطة عمل واعدة للارتقاء بكل الجوانب داخل القطاع.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي أنه بصدد عقد جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة لوضع تصور شامل ومناقشة الكابتن يسري عبد الغني في خطته للعمل الفترة المقبلة.