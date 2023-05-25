بعثة رجال سلة الأهلي تلبي دعوة سفيرة مصر بـ رواندا

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، على تلبية دعوة السفيرة رانيا البنا سفيرة مصر في رواندا، على هامش مشاركة الفريق في نهائيات بطولة إفريقيا للأندية «‏BAL3».

وأقامت سفيرة مصر برواندا مأدبة غداء حضرها محمد سراج الدين والجهاز الفني ولاعبو الفريق.

ووجه رئيس بعثة الأهلي الشكر إلى السفيرة رانيا البنا على الجهود التي بذلها طاقم السفارة خلال استقبال الفريق، والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمشاركته في البطولة، والمتابعة المستمرة لتذليل أية عقبات تواجه البعثة منذ وصولها إلى رواندا.

وفي ختام الزيارة قدم سراج الدين درع وعلم النادي للسفيرة، تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به السفارة في دعم الفريق خلال مشاركته في البطولة.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لنهائي البطولة بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣، ليضرب موعدًا مع فريق دوان السنغالي على اللقب.