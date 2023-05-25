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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع أعداد المعتقلين والمصابين برصاص الاحتلال في عقبة جبر ..فيديو

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله ولاء السلامين إن  قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم.

وأضافت السلامين خلال لقائها في فضائية القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال وجهت فوهات البنادق والأسلحة وعملت على إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب الشبان والمنازل، ما أدى إلى سقوط ثلاثة عشر شابا مصابين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، من بينها كانت هناك إصابات حرجة، كما طالت الاعتقالات نحو 14 شابا فلسطينيا.

وذكرت أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مخيم عقبة جبر لمنع دخول السلطة الفلسطينية إلى المخيم، كما منعت المواطنين من الدخول والخروج، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول، واستولت على كاميرات المراقبة من المحال التجارية والمنازل، وعبثت بمحتويات المنازل التي اقتحمتها.

 

صواريخ إينرجا


ولفتت إلى أنه بالفعل تم استخدام صواريخ إينرجا، ودائما ما تستخدمها قوات الاحتلال بخاصة في الأيام الأخيرة عندما تحاصر المنازل الفلسطينية، سواء في مدينة نابلس أو حتى في مخيم جنين أو في مدينة جنين، والآن في عقد الجبر تطلق صواريخ الإنيرجا على المنازل.

قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر إسرائيل فلسطين صواريخ إينرجا

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