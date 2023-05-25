بعد افتتاح السيسي مجمع لإنتاجه.. ما هو الكوارتز وما أهم 5 صناعات تعتمد عليه؟

افتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس 25 مايو، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز التابع للشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات الخاصة بالقوات المسلحة في العين السخنة.

أكد الرئيس السيسي أن مجمع إنتاج الكوارتز يمثل فرصة استثمارية يجب استغلالها، وقال خلال افتتاحه المجمع الواقع في نطاق محافظة السويس، إنه عند اتخاذ قرار إنشاء المجمع قبل 3 سنوات، طالب البعض بأن يتولى القطاع الخاص فقط تنفيذ المشروع، وأضاف الرئيس السيسي أن البعض رأى أن تكلفة المشروع البالغة 700 مليون دولار باهظة، على الرغم من أن الدولة تدفع مليارات الدولارات في الاستيراد من الخارج، متابعا أن "الرقم ليس بسيطًا، لكنه لا يذكر أمام الأرقام التي يكلفها الاستيراد".

ما هو الكوارتز:



يعتبر الكوارتز أحد المعادن الموجودة على سطح الأرض، ويتكون من ثاني أكسيد السيلكون، وهو عبارة عن جزء من السيليكون مع جزئين من الأكسجين، وهو أكثر المعادن وفرة وتوزيعًا على سطح الأرض، ويتشكل في جميع درجات الحرارة، ويوجد في جميع أنواع الصخور النارية والمتحولة والرسوبية، ويتميز بأنه شديد المقاومة للعوامل الجوية الميكانيكية، والكيميائية، هذه المتانة تجعله المعدن المهيمن على قمم الجبال والمكون الأساسي للشواطئ والأنهار ورمال الصحراء، ويقسم الجيولوجيون أنواع الكوارتز إلى مجموعتين “خشنة التبلر، وخفية التبلر”.

فيديو إنتاج الكوارتز في مصر

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الصناعات التي تعتمد على الكوارتز

الأحجار الكريمة والمجوهرات

يستخدم الكوارتز بدرجة كبيرة في صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، بسبب طبيعته الصلبة وشكله البلوري، ويمكن تشكيل الأحجار الكريمة تماما باستخدام عجلات الصنفرة أو أقراص الصنفرة الدوارة REVOLVING ABRASIVE DISKS، وفي حالة المعادن الأقل صلابة من الكوارتز تستخدم عجلات من الحجر الرملي الطبيعي SANDSTONE وفي حالة الأحجار الأكثر صلابة مثل الياقوت والصفير تستخدم عجلات من الكربورانم المدعم.

ساعات اليد

مكونات الكوارتز تعمل على مذبذبات لها القدرة على الاهتزاز بترددات دقيقة للغاية، تساعد على تنظيم حركة الساعة.

لماذا يستخدم الكوارتز في صناعة الساعات؟

مميزات عديدة تجعل الكوارتز مناسبًا لدخوله في صناعة الساعات، فتمتلك بلورات الكوارتز القدرة على إنتاج الكهرباء عند وضعها تحت ضغط ميكانيكي، وتُسمى هذه الحالة الكهرباء الانضغاطية وهي تحويل الجهد من وإلى الضغط الميكانيكي، كما تحافظ بلورات الكوارتز على معيار تردد دقيق، وهو ما يساعد على تنظيم حركة الساعات ويجعلها دقيقة جدًا، ولن تحتاج إلى تغيير البطارية إلا بعد بضع سنوات.

الإلكترونيات

عند استخدام بلورات الكوارتز في الإلكترونيات تعمل على توليد تيارات على سطحها وتؤدي بعض الوظائف الإلكترونية المطلوبة لهذه الصناعة.



البلورات الصناعية

المختصون يضعون البلورات الصناعية في المختبرات؛ لأنها مقاومة للأحماض وأيضا الصدأ وكذلك درجات الحرارة المرتفعة والتآكل والضغط والانحناء.

صناعة السيراميك

يوفر رمل الكوارتز في صناعة السيراميك اللون الأبيض من خلال مادة السيلكا الموجودة فيه ما يساعد على إعطاء قوام وشكل السيراميك، كما يدخل الكوارتز في العديد من الصناعات الأخرى مثل صناعات السكك الحديدية والتعدين والمواد اللاصقة وأدوات الطاقة الشمسية وبعض الصناعات البترولية.

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وتعد الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، صرحا صناعيا عملاقا تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وتم تأسيس الشركة بتوجيهات من الرئيس السيسي؛ لتحقيق الأسلوب الأنسب لحوكمة نظام العمل بالمحاجر في إطار السيطرة على موارد الدولة المصرية وثرواتها.