منتجي الألبان: المبيعات انخفضت في شهر رمضان عن الأعوام الماضية بـ25%

أكد المهندس أشرف سرور، الأمين العام للجمعية المصرية لمنتجي الألبان، أن أزمة الألبان مستمرة منذ 2022، وتخفيض الإنتاج جاء بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، موضحًا أن المبيعات من الألبان انخفضت في شهر رمضان عن الأعوام الماضية بـ25%.

وأضاف "سرور"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللبن سلعة لا تخزن ويتغير خواصه ويفسد بعد 48 ساعة وليس من مصلحة أي منتج التخزين، المصانع واجهت قلة من شراء الألبان الفترة الماضية.

وأوضح أن مبيعات الألبان قلت في رمضان عن الأعوام الماضية بـ25%، منوهًا بأن المصانع تواجه ضعف إقبال من المستهلكين للألبان، ومعدل إنتاج الألبان من البقرة المستوردة هو 30 لتر يوميًا، بينما الأبقار البلدي تنتج 10 كيلو من اللبن في اليوم.

وأشار إلى أن التحدي الأول للمزارع وانتاج الألبان هو زيادة أسعار الأعلاف، والتحدي الثاني هو التسعير، والشعب المصري يعاني ضعفًا في استهلاكه للألبان، موضحًا أن الإنتاج الفعلي 5.80 مليون طن لبن سنويًا ونحتاج 8 مليون طن ونستورد الفارق بين الإنتاج والاحتياج كلبن بوردة من الخارج.

وتابع: "ننتظر انخفاضًا في كميات إنتاج الألبان الفترة القادمة.. وهدفنا زيادة الإنتاج وتنشيط حركة البيع والشراء ولن يتحقق ذلك إلا بخفض الأسعار"، موضحًا أن مصانع إنتاج الألبان يتم التعامل معها كمستورد وليس كالإنتاج الزراعي في فواتير الكهرباء والضرائب، والدولة لا بد أن تساعدنا.

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