عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتجي الألبان: المبيعات انخفضت في شهر رمضان عن الأعوام الماضية بـ25%

صدى البلد

أكد المهندس أشرف سرور، الأمين العام للجمعية المصرية لمنتجي الألبان، أن أزمة الألبان مستمرة منذ 2022، وتخفيض الإنتاج جاء بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، موضحًا أن المبيعات من الألبان انخفضت في شهر رمضان عن الأعوام الماضية بـ25%.

 

وأضاف "سرور"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللبن سلعة لا تخزن ويتغير خواصه ويفسد بعد 48 ساعة وليس من مصلحة أي منتج التخزين، المصانع واجهت قلة من شراء الألبان الفترة الماضية.

وأوضح أن مبيعات الألبان قلت في رمضان عن الأعوام الماضية بـ25%، منوهًا بأن المصانع تواجه ضعف إقبال من المستهلكين للألبان، ومعدل إنتاج الألبان من البقرة المستوردة هو 30 لتر يوميًا، بينما الأبقار البلدي تنتج 10 كيلو من اللبن في اليوم.

 

وأشار إلى أن التحدي الأول للمزارع وانتاج الألبان هو زيادة أسعار الأعلاف، والتحدي الثاني هو التسعير، والشعب المصري يعاني ضعفًا في استهلاكه للألبان، موضحًا أن الإنتاج الفعلي 5.80 مليون طن لبن سنويًا ونحتاج 8 مليون طن ونستورد الفارق بين الإنتاج والاحتياج كلبن بوردة من الخارج.

 

وتابع: "ننتظر انخفاضًا في كميات إنتاج الألبان الفترة القادمة.. وهدفنا زيادة الإنتاج وتنشيط حركة البيع والشراء ولن يتحقق ذلك إلا بخفض الأسعار"، موضحًا أن مصانع إنتاج الألبان يتم التعامل معها كمستورد وليس كالإنتاج الزراعي في فواتير الكهرباء والضرائب، والدولة لا بد أن تساعدنا.

https://www.youtube.com/live/ZbqyTyS1o0M?feature=share

إبراهيم عيسى الأمين العام للجمعية المصريه القاهرة والناس القوة الشرائية الشعب المصري الإعلامي إبراهيم عيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

بعد تصريحات بايدن.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة الديون

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

ترشيحاتنا

تقرير أمريكي: استئناف تصدير نفط كردستان العراق مرهون بنتيجة الانتخابات التركية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

مانشستر يونايتد يتأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح على تشيلسي برباعية

رسميًا .. ليفربول يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاحة كل يوم تبعدك عن الطبيب عامين بدون أمراض

اليوم العالمي للغدة الدرقية.. كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ