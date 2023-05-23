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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتجو الألبان: بنبيع اللبن بسعر 17 جنيها وتكلفته 21

اللبن
اللبن

كشف محمد الطاروطي رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان عن تراجع إنتاج مزارع الألبان بنسبة تقارب الـ30% منذ نهاية شهر رمضان الماضي، تأثرا بخفض شركات منتجات الألبان الكبرى من إنتاجها نتيجة تراجع القوى الشرائية وارتفاع أسعار مدخلات وعناصر الإنتاج.

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وأكد الطاروطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”،: "منتجو الألبان بدأوا في تخفيض تدريجي لإنتاجهم لمواكبة تراجع الطلب على الألبان من الشركات، خاصة مع الارتفاع القياسي لأسعار الأعلاف خلال الشهور الماضية وتأثر المنتجين بشكل كبير وسط، نقص خامات الأعلاف في السوق.

 

 تابع : "تراجع الإنتاج له أسبابه بداية من أزمة سلاسل الغمداد وارتفاع أسعار الأعلاف  سواء الذرة أو فول الصويا  بمستويات غير مسبوقة حيث ارتفعت أسعارها الفترة الماضية بواقع 80-100%".

 

مكملاً : “ بنبيع اللبن بسعر ـ17 جنيها وتكلفته 21 جنيه التكلفة ارتفعت ومش عارفين نبيع والمزارع مش عارفة تشتغل ولا المصانع قادرة تستوعب”.

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