شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية: 40% من منتجات الألبان تعتمد على "اللبن البودرة"

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية، أن 40% من منتجات الألبان معتمدة على "اللبن البودرة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من اللبن مستورد من الخارج، مما يتسبب بأرتفاع الأسعار.

وقال حازم المنوفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن اللبن الطبيعي، متوفر في مصر، ولكن هناك منتجات مصنعة، يدخل في تكوينها “اللبن البودرة”.

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية، أن عبوات الألبان زادت خلال الـ 6 شهور الأخيرة 10%، وعلى مدار العام زادت بنسبة 30%.

أشار حازم المنوفي إلى ان هناك أنواع من الألبان وصلت ما بين 28 جنيه إلى 30 جنيه، مؤكدا أن هناك ركود الأن في الألبان.