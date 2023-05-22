أسباب زيادة أسعار الألبان وهل تنخفض مستقبلا.. الغرف التجارية توضح

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ركود كبير في حالة المبيعات لمزارع الألبان.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" نأمل ونحلم بالاكتفاء الذاتي من القمح ولدينا 700 فدان مزروعين بالصحراء بالقمح.

وعن أرتفاع اسعار اللبن والزبادي والجبن، قال:" هناك وفرة أتوقع تحفيض الاسعار خلال الفترة المقبلة بدلا من العروض الوهمية".

واشار إلي أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في عمليات البيع بالنسبة للألبان ونحن كغرفة اقترحنا تخفيض الأسعار ولكن الطلب قوبل بالرفض.