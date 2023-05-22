عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب زيادة أسعار الألبان وهل تنخفض مستقبلا.. الغرف التجارية توضح

صدى البلد

قال حازم المنوفي عضو شعبة  المواد الغذائية بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ركود كبير في حالة المبيعات لمزارع الألبان.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" نأمل ونحلم بالاكتفاء الذاتي من القمح ولدينا 700 فدان مزروعين بالصحراء بالقمح.

وعن أرتفاع اسعار اللبن والزبادي والجبن، قال:" هناك وفرة  أتوقع تحفيض الاسعار خلال الفترة المقبلة بدلا من العروض الوهمية".

واشار إلي أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في عمليات البيع بالنسبة للألبان ونحن كغرفة اقترحنا تخفيض الأسعار ولكن الطلب قوبل بالرفض.

اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية ا ارتفاع أسعار أسعار اللبن الاتحاد العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة وهذا ما فعله الجمهور| شاهد

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

اغفر ذنوبك عند أذان المغرب في ذي القعدة.. بـ11 كلمة تمحو جبل سيئات

دعاء النبي وأحب الكلمات إلى قلبه.. كان يكثر منه

وصلت لـ 31 تريليون دولار .. أزمة الديون في الولايات المتحدة وتداعياتها

أمام مجلس الأمن.. السودان يشكر مصر على معاملة المواطنين الهاربين من القتال

أزمات اقتصادية ودستورية .. النواب الأمريكي يحذر بايدن والديمقراطيين بشأن سقف الديون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ