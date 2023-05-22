محمد الدماطي يكشف الأسباب التي أدت لإنخفاض الألبان..فيديو

أكد محمد الدماطي، الرئيس السابق لشعبة الألبان، أنه حدث انخفاض في الإنتاج الالبان، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة على علم بذلك.

وقال محمد الدماطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المصانع كانت مضطرة لإنخفاض كميات الألبان خاصة في التراجع على القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار.

وتابع الرئيس السابق لشعبة الألبان، أنه نحن في حاجة إلى استقرار تكلفة حتى يتم انخفاض الأسعار، ولكن هناك من يبيع بالسعر الحالي حتى لو كانت الكمية منخفضة.

ستكون الخسائر كبيرة

وأشار محمد الدماطي إلى أنه لو تم وضع سعر غير منطقي، ولم يتقبله المستهلك، ستكون الخسائر كبيرة.