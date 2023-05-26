خصم 40% على جوال OPPO RENO 6 PRO في السعودية

مع اقتراب فصل الصيف رسميا، تبدأ منصات التجارة الإلكترونية في تقدم عروض الصيف المغرية، خاصة مع الجوالات الذكية باهظة الثمن، ستجد خصومات كبيرة على هواتف من علامات تجارية شهيرة، وهو ما يعتبر صفقة رابحة.

توفر منصة أمازون السعودية جوال أوبو رينو 6 برو، OPPO RENO 6 PRO الداعم لشبكات الجيل الخامس، بخصم كبير يصل إلى 40% من ثمنه الأصلي، وأصبح معروض للبيع حاليا بسعر 1,809 ريال سعودي فقط، مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم، في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" تفاصيل الجوال.

Oppo Reno6 Pro 5G

مواصفات Oppo Reno6 Pro 5G

يأتي جوال أوبو مع شاشة عرض AMOLED حجم 6.55 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 402 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، درجة سطوع قياسية 500 شمعة وذروة سطوع 800 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى هيكل 88.6%، وزجاج حماية واقي من Corning Gorilla Glass 5

يتم تشغيل جوال أوبو بواسطة معالج ميدياتك مجموعة شرائح MT6893 Dimensity 1200 دقة تصنيع 6 نانومتر، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G77 MC9، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، لا يدعم الجهاز كارت ميموري خارجي.

Oppo Reno6 Pro 5G

يحزم جوال أوبو بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13، يستند في عمله على واجهة مستخدم ColorOS 12، مع أبعاد طول 160 ملم وعرض 73.1 ملم وسمك 7.6 ملم ووزن إجمالي 177 جم، وإطار من الألومنيوم.

بالنسبة للتصوير، نجد في اللوحة الخلفية 4 كاميرات، مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

يأتي الجهاز مع مجموعة من المستشعرات منها بصمات الأصابع تحت الشاشة وتسارع وتقارب و بوصلة وجيروسكوب.