والد بغدودة يشيد بالمبادرة الرئاسية لدعم الموهوبين.. تفاصيل

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن والد أحمد بغدودة تناقش معهم في فكرة الرعاية التي سيلقاها أحمد باعتباره باكورة المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين في مصر.

وأوضح خلال تصريحات بقناة الحياة، أن الرعاية ستكون متكاملة من نظام غذائى وصحة نفسية ومهارات أخرى ودائما نستشهد بمحمد صلاح وكيف استطاعت منظمة متكاملة تخلق مش بس لاعب محترف ولكن إنسانا متكاملا بطريقة تعامله مع الإعلام وهذا ما نفتقده في مصر.



وأكمل،: "والد اللاعب أحمد بغدودة كان ممتنا وكان شاكرا للمبادرة الكريمة وكان يرى أن ذلك حلم حياته، وأنه أكثر من طموحه الذى كان يتمناه لرعاية ابنه وممتن للرئيس عبد الفتاح السيسي"، معلنة أنها قريبا سيكون هناك رابط على الصفحة وطريقة الالتحاق بالأكاديمية وشروط التقدم والاختبارات".