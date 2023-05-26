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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023: لا تخف من المخاطرة

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 : ركز على أهدافك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023

لقد وصل دافعك وتصميمك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ما يجعل هذا الوقت مثاليًا للتعامل مع قائمة المهام الخاصة بك وتحقيق طموحاتك، بفضل غرائزك تقود الطريق ، ستجد النجاح في كل ما تخطط للقيام به، ومع ذلك ، تأكد من أخذ فترات راحة والاعتناء بنفسك ، لأن تركيزك الشديد قد يؤدي إلى الإرهاق.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

واجه تحديات جديدة وابذل جهدًا إضافيًا لتحقيق النجاح في حياتك المهنية، سوف تتألق مهاراتك القيادية ، لذا تولى مسؤولية المشاريع وثق بحدسك عند اتخاذ قرارات مهمة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

اعتنِ بنفسك بإعطاء الأولوية لأنشطة الرعاية الذاتية مثل التأمل أو اليوجا أو كتابة اليوميات، مارس التعاطف مع الذات وتذكر أنه لا بأس من التراجع عندما تحتاج إلى استراحة، تذكر أن الاهتمام بصحتك العقلية والعاطفية لا يقل أهمية عن الصحة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت في علاقة، فهذا يوم رائع لتعميق علاقتك ومشاركة أهدافك وتطلعاتك، إذا كنت عازبًا ، فكن واثقًا من نفسك وضع نفسك هناك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

اليوم هو يوم رائع للسيطرة على أموالك، ثق في غرائزك وقم باستثمارات ذكية ، ولكن تأكد أيضًا من مراعاة الآثار طويلة المدى لقراراتك، كن منفتحًا على الفرص الجديدة ولا تخف من المخاطرة المحسوبة. 

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