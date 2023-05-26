أحمد أمين: لو مكنتش ممثل كنت هبقي مدرس لغة عربية

حل الفنان أحمد أمين، ضيفا ببرنامج " مساء دي ام سي"، والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن كواليس عمل مسلسل الصفارة وحقيقة الجزء الثاني للمسلسل.

وفى مستهل اللقاء، قال أحمد أمين، إنه لو لم يكن ممثلا لكان مدرس لغة عربية للأطفال، وعلق: عندى طاقة للأطفال، وبكون مبسوط وأنا معايا طفل فى مشهد."وعن مخاوفه ، كشف أحمد أمين: "بخاف من الكسل والغرور ، ومعنديش فوبيا من أي حاجة ".



وأضاف خلال حواره مع رامي رضوان، أنه استلهم فكرة المسلسل من رواية اسمها "صوت الرعد" وهى فكرة ليست جديدة لكن الكثيرون أعادوا توظيفها فى أعمال مختلفة .

وعن الجزء الثاني من المسلسل، قال:" "حاسس إنى لازم أفكر فى موضوع تانى، لسة بدور على فكرة جديدة ، لكن حتى الآن مقدرش أعلن عن جزء ثاني".