عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو حشيش في الشرقية

متهم
متهم

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الشرقية عن ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة والذخائر العناصر الإجرامية المخدرات والأسلحة امن الشرقية سقوط تاجر مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

ترشيحاتنا

صدمة جديدة|نجم الزمالك يقترب من الرحيل عن الفريق

أمريكا تفرض عقوبات على رئيس فاجنر في مالي

سفير مصر بطرابلس يرحب بالبيان الصادر عن "٦+٦" حول الموضوعات الليبية العالقة

يعاني من ضغط المباريات.. نجم الأهلي السابق يكشف سر إصابة الشناوي

روسيا تطالب بحلول بديلة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أول شخص اتقدملى.. البلوجر سارة تعلن خطوبتها: "ربنا بيعوض"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صديق عمرها.. شاهد | صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

أول شخص اتقدملى.. البلوجر سارة تعلن خطوبتها: "ربنا بيعوض"

قميص شبك وعقد لولي.. أحمد سعد وشقيقه يثيران الجدل عبر السوشيال ميديا

إصابة نجم شهير بالشلل.. معلومات صادمة عن المرض

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ