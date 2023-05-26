سقوط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو حشيش في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الشرقية عن ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.