أستون مارتن تكشف عن DB12 الجديدة| صور

تستهل أستون مارتن حقبة جديدة من الفخامة والأداء مع DB12 الجديدة كليًا ، والتي توصف بأنها "أول سيارة سوبر تورر في العالم".

تم تصميم هذا الطراز للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110 للعلامة التجارية ، وهو في الأساس تجديد شامل لسيارة DB11 ، والتي تم تقديمها في عام 2016، حيث تمتد التحديثات إلى ما هو أبعد من تعديلات التصميم المعتادة.

أستون مارتن DB12

بدءًا من الخارج، يمكن التعرف على DB12 على الفور، حيث يظهر هناك عدد قليل من التغييرات بما في ذلك مصد أمامي جديد وشبكة أكبر، وينضم إليهم فاصل واضح ومصابيح أمامية متطورة من نوع LED، ويحتوي الطراز أيضًا على غطاء محرك جديد وشارة أستون مارتن معدلة.

أستون مارتن DB12

تنضم إليهم عجلات جديدة مقاس 21 بوصة، وهي أخف وزنًا بمقدار 17.6 رطلاً (8 كجم) من الإطارات مقاس 20 بوصة الموجودة في DB11، ويتم تغليف العجلات بإطارات ميشلان بايلوت 5s المطورة خصيصًا ، والتي تحتوي على إدخالات رغوة البولي يوريثان المانعة للضوضاء والتي تعد بتقليل كمية "أصوات الإطارات في المقصورة بنسبة 20٪.

أستون مارتن DB12

سيجلس السائقون في سيارة أستون مارتن DB12 خلف عجلة قيادة جديدة ويجدون أنفسهم ينظرون إلى مجموعة أجهزة رقمية حديثة، حيث يوجد في الوسط نظام معلومات ترفيهي جديد كليًا مقاس 10.25 بوصة ، يحتوي على Android Auto و Apple CarPlay بالإضافة إلى اتصال 4Gومساعد صوت ودعم للتحديثات.

بوضع الشاشات جانبًا، هناك وحدة تحكم مركزية عائمة ولوحة عدادات جديدة مع فتحات تهوية رفيعة، يحتوي النموذج أيضًا على ناقل حركة بسيط ومفاتيح جديدة ومواد عالية الجودة، والتي توفر وصولاً سهلاً إلى أوضاع القيادة الخمسة المختلفة.

أستون مارتن DB12

يتوفر نظام صوتي مكون من 11 مكبر صوت بشكل قياسي، ولكن يمكن للعملاء الترقية إلى نظام صوتي متميز من Bowers & Wilkins يضم 15 مكبرًا صوتياً، فيما يتعلق بموضوع الخيارات ، هناك مقاعد Sports Plus و Carbon Fiber Performance بالإضافة إلى الألومنيوم أو الخشب أو ألياف الكربون.

تعتمد السيارة أستون مارتن DB12 على محرك V8مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر من مرسيدس ينتج قوة هائلة تبلغ 671 حصانًا (500 كيلوواط / 680 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 590 رطل قدم (800 نيوتن متر).

أستون مارتن DB12

يتصل المحرك في سيارة أستون مارتن DB12بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ، والذي يمكّن الطراز من التسارع من 0-62 ميل في الساعة (0-100 كم / ساعة) في 3.6 ثانية قبل أن يصل إلى سرعة قصوى تبلغ 202 ميل في الساعة (325 كم / ساعة).

إلى جانب المحرك الجديد، ترتكز DB12 على شاسيه مجدد أقوى بنسبة 7٪ بفضل التعديلات التي أدخلت على "الدعامة المتقاطعة للمحرك ، والدعامات السفلية الأمامية والخلفية، والحاجز الخلفي"، ولا تنتهي الترقيات عند هذا الحد ، حيث تم تجهيز الطراز بترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق ونظام تعليق مُجدَّد ، والذي يحتوي على قضبان أكثر صلابة مانعة للانقلاب.

يكمل نظام التحكم الإلكتروني بالثبات المحسن ونظام الفرامل المعزز، فيما يتعلق بموضوع الفرامل ، سيتوفر نظام فرامل من السيراميك الكربوني ويوفر 59 رطلاً (27 كجم) من الوزن.

سيتم إطلاق أستون مارتن DB12 في الربع الثالث ويمكننا أن نتوقع أن تنضم إليها DB12 Volante في المستقبل القريب.