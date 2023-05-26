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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 10 أشخاص بحوزتهم مخدرات بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (10 أشخاص – لخمسة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة وزنت " 7,580 كيلو جرام - مبلغ مالى- 8 هواتف محمولة – 102 قرص مؤثر- ميزان حساس).

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

10 أشخاص الأسلحة والذخائر الاسكندرية الآمن الوطني الامن العام العناصر الإجرامية

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