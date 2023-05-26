القبض على 10 أشخاص بحوزتهم مخدرات بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (10 أشخاص – لخمسة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة وزنت " 7,580 كيلو جرام - مبلغ مالى- 8 هواتف محمولة – 102 قرص مؤثر- ميزان حساس).

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.