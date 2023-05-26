عاوز أسمع حاجة لبليغ..طلب خاص من المستشار ترك آل الشيخ لأحمد سعد

فاجأ المستشار ترك آل الشيخ أحمد سعد بمداخلة هاتفية أذيعت في حفله بجدة مساء الخميس، أثناء سفره وغيابه عن حضور الحفل الذي شارك فيه أيضا الفنان محمد فؤاد.

وطلب المستشار ترك آل الشيخ من أحمد سعد بشكل مفاجيء، أن يغني له حاجة للراحل بليغ حمدي، قائلا:" يا أحمد سعد أنا بحبك وبحب صوتك، والناس كتير ما يعرفوش إنك جامد في الأغاني الكلاسيك وعايز اسمع حاجة لبليغ حمدي، أنا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وعايز أسهر النهاردة على صوتك لحاجة من بليغ حمدي".

وبادل أحمد سعد المستشار ترك آل الشيخ بالتحية، ووصف المكالمة بأنها عزيزة على قلبه، وغنى له أغنيته الشهيرة :" سيدي يا مدلعنا يا جدع يا أصيل".

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قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم بموسم جده في السعودية وسط حضور عدد كبير من محبيه، وخرج إلى الجمهور بغناء “ايه اليوم الحلو ده” ثم قدم عدد كبير من أغانيه لمدة أكثر من ساعة ونصف.



وشهد الحفل على عدد كبير من المفاجآت كان علي رأسها ظهور الفنان عمرو سعد لأول مرة في حفل غنائي لشقيقه وهو ما قاله سعد اثناء الحفل وطلب من عمرو الصعود علي خشبه المسرح.

ثم فاجئ الجمهور بانه بأغنيه دويتو بينه وبين عمرو تحمل أسم "عملنا حمله "وطلب من عمرو غنائها سويا لاول مره امام الجمهور على المسرح في وصله رقص غنائي استعراضي.

كما قام سعد بمشاركه الجمهور غناء عدد من اغانيه مثل بحبك يا صاحبي و عليكي عيون التي طلب من الجمهور رقص رقصتها الشهيرة.