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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

صورة لمهرجان الكوكايين
صورة لمهرجان الكوكايين - بواسطة AI

تصدرت مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للاحتفال بمهرجان الكوكايين في بوفوتا بكولومبيا، وتضمنت الصور المتداولة أنها بمناسبة إحياء ذكرى تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.

وتظهر الصور الكثير من الناس يرتدون الأزياء التي ترمز إلى احتفالات الكوكايين، وهم يرقصون ويحملون علامات وشعارات مختلفة، وتتنوع بين الصور الاحتفالية في الشوارع إلى الصور في الأماكن المغلقة.

ولكن، يجب الإشارة إلى أن هذه الصور ليست حقيقية، وإنما تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتلاعب الرقمي. وتم تداول هذه الصور على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار الكثير من الجدل والانتقادات.

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ولا يعد مهرجان الكوكايين مناسبة سنوية في بوفوتا، وعلى عكس المتداول لا يتم إحياء ذكرى تاجر المخدرات بابلو إسكوبار، الذي توفي في عام 1993. 

وتأتي الصور الوهمية التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تمثل هذا المهرجان الغير قانوني، مما أثار القلق والانتقادات بشأن الأثر السلبي لتلك الصور الوهمية ودور الذكاء الاصطناعي في إنشائها.

استخدام الذكاء الاصطناعي في صور غير حقيقية

ويعد استخدام التلاعب الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مثل هذه الصور أمرًا صادما، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحريض الناس على ارتكاب أفعال غير مسؤولة وخطيرة، وهو ما يتناقض مع دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي ونشر المعلومات الصحيحة والموثوقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر والانتباه قبل تداول أي محتوى على الإنترنت، خاصةً إذا كان يتعلق بأحداث أو مناسبات غير مألوفة، والتأكد من مصدر تلك المعلومات ومدى مصداقيتها.

استخدام الذكاء الاصطناعى الانتقادات إسكوبار

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