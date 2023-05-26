مؤتمر العمل العربى يوجه برقية للسيسى: داعم لتعزيز التعاون المشترك | صور

شهدت الجلسة الختامية للدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربى والذي انعقد فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 – 25 مايو الجاري، كلمات لرؤساء فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلا المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة، واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك.



وأكدت البرقية أن الرئيس السيسي داعم للعمل العربي المشترك من أجل التنمية، كما تلا برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مؤكدا على دعم مطالب القضية الفلسطينية، وأكد المؤتمر على أن انعقاد المؤتمر العربي السنوي العام المقبل سوف يكون في دولة العراق بناء على طلبها، كما أشاد الحضور والمتحدثون بعودة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.



وبحسب بيان عن وزارة القوى العاملة اليوم جاء نص برقية الرئيس السيسي كالتالي: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة اختتام أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت في مصر المحروسة، خلال الفترة من 22 – 25 مايو 2022، بمشاركة وزراء العمل، ومنظمات أصحاب الأعمال، ورؤساء وأعضاء الإتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يُشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم الوفود المشاركة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتكليفكم لحسن شحاتة وزير القوى العاملة في افتتاح أعماله، ولدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك ومشاعركم النبيلة على تعزيز التضامن العربي المشترك... ونسأل الله العلى القدير ان يحفظ مصر العروبة، وأن يديم عليها عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يسدد الله خطاكم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية الشاملة لما فيه المزيد من التقدم والرخاء لشعب مصر".



وشارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الخميس، فى فعاليات الجلسة الختامية وذلك بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وممثلي جامعة الدول العربية، وشخصيات عامة.

وأصدر المؤتمر توصيات لتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك في قضايا العمل، وتعزيز مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج.

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