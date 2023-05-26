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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المحلة تعاقب 4 أشخاص بالسجن 10 سنوات غيابيا لابتزازهم طالبة جامعية

جنايات المحلة
جنايات المحلة

أصدرت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثالثة  برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي بمعاقبة 4  أشخاص  بالسجن 10 سنوات غيابيا، وبراءة متهم خامس في واقعة ابتزاز طالبة جامعية بالاستيلاء  منها على مبلغ 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها.

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وتعود أحداث الواقعة حينما أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة بالتحقيق في بلاغ المجني عليها، تتهم 5 شباب بابتزازها بنشر صور خاصة بها فضلا عن استيلاءهم منها على مبلغ 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور.

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كما رصدت النيابة العامة نجاح المتهم الأول التحصل على الصور الخاصة بها عن طريق اختراق هاتفها ثم تناوبوا ابتزاز المجني عليها وتقاضوا منها المبالغ المذكورة وعندما لم يكتفوا بذلك قامت المجني عليها بإبلاغ إدارة مكافحة جرائم المعلومات بالواقعة.
 

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كما أفادت تقارير الأدلة الفنية لهواتف المتهمين قيامهم بتهديد المجني عليها وابتزازها وتقاضيهم منها المبالغ المذكورة من أجل عدم نشر الصور والمقاطع الخاصة بها .

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