إجابة مفاجأة| أحمد سليمان يعلن موقف حسن شحاتة من تدريب الزمالك

أكد احمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن حسن شحاته مدرب منتخب مصر السابق أنسب شخص لتولي تدريب القلعة البيضاء في حال رحل خوان كارلوس اوسوريو.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونيه ببرنامج "اللعيب" عبر قناة "mbc مصر":"لو عرض نادى الزمالك علي الكابتن حسن شحاته تدريب الزمالك، وكابتن حسن لن يتاخر عن النادي لانه يحب الفارس الابيض بشدة".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.