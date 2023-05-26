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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة خلافها مع أنغام

أنغام وشيرين
أنغام وشيرين

كشف إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة خلافها مع أنغام بعد تصريحاتها التلفزيونية الأخيرة، والخلاف على من أحق بلقب صوت مصر. 

 

وكتب إيهاب صالح تغريدة عبر تويتر، جاء فيها:"هام لكل جمهورشيرين وأنغام ، شايف بقالي كذا يوم كلام كتير رايح جاي في قصة الالقاب و مين صوت مصر و معركة كلامية داخلة في منطقة مش لطيفة خالص. أنا الحمد لله علي علاقة قوية ب النجمتين بقالي آكتر من ١٥ سنة و كل الوسط يعرف ده كويس جدا. شيرين بتحب أنغام و بتحترمها من زمان و أنغام طبعا بتبادلها نفس الاحساس".

 

واستطرد قائلا:" كل الكلام و الاشاعات العجيبة إن أنغام ورا مشاكل حسابات شيرين علي السوشيال ميديا ده كلام ملوش أي صحة من الأساس و أنا في المطبخ و عارف كويس جدا إيه سبب المشكلة. من حق جمهور كل نجمة يغير و يحب نجمته و يدافع عنها بس طبعا من غير غلط و تجريح عشان إحنا ارقي من كدة. خلاصة الكلام شيرين و أنغام دول #اصوات_مصر و قيمة كبيرة عندنا و في الوطن العربي. استهدوا بالله كدة ".

 

مدير أعمال شيرين

 

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل وذلك قبل موعد الحفل بثلاثة أيام.

 

ومن المفترض أن تحيى شيرين عبد الوهاب حفلها يوم 28 من شهر مايو الحالي وذلك في إطار مجموعة من الحفلات بدأتها شيرين الفترة الأخيرة في عدد من الدول وكانت البداية مع حفل دولة الإمارات.

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