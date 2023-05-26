عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي إسلام صادق عن الموقف النهائي للنادي الأهلي بشأن محمود عبد المنعم كهربا.

 

ونشر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، فيديو له من داخل النادي الأهلي، برفقة طفل صغير من مشجعي النادي الأهلي.

 

وعلق كهربا علي الفيديو عبر حسابه الشخصي “انستجرام”، كاتبًا: “نورتني ونورت نادي القرن يا محمود يا حبيبي”.

وأكد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن النادي الأهلي استقر على الموافقة علي رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري سواء عن طريق الإعارة ثم البيع النهائي بعد تألقه بشكل قوي منذ عودته من الإيقاف.

وقال :"يدرس النادي الأهلي فتح باب الإعارة أمام كهربا في نهاية الموسم الجاري بعد وصول أكثر من عرض من الدوري السعودي والإماراتي للتعاقد معه في الموسم المقبل بالاتفاق بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء ووكيل الذي عرض الأمر على الأهلي أكثر من مرة".

وتابع:" يسعي النادي الأهلي لحل أزمة غرامة كهربا قبل رحيله إلى الخليج بالإضافة إلى قرار إيقافه محلياً حتى لا يواجه اللاعب أي عقبات في المستقبل حال احترافه في الدوري السعودي أو الإماراتي في الموسم المقبل".

الأهلى كهربا محمود عبد المنعم كهربا محمود عبد المنعم رحيل كهربا رحيل محمود عبد المنعم كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

إجابة مفاجأة| أحمد سليمان يعلن موقف حسن شحاتة من تدريب الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

أخبار الرياضة.. الأهلي يقرر رحيل كهربا.. رابطة الأندية تحسم موقف الزمالك في البطولة العربية.. كابتن الأهلي ينضم للزمالك

موضوعات متعلقة

سوشيال ميديا.. مستقبل أوسوريو في الزمالك مرتبط بنتيجة مباراة طلائع الجيش وساويرس يوجه رسالة لبغدودة

مستقبل أوسوريو في الزمالك مهدد ومرهون بنتيجة مباراته مع طلائع الجيش بالدوري

محمد رمضان برفقه طفلة من مرضى السرطان بكواليس تصوير فيلم ع الزيرو

شاهد.. طرق المصريين في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. صور

قرار جديد من فرج عامر بشأن جراحة جونيور أجايي

لما استقر.. نجيب ساويرس يثير الجدل برفقه كهربا عبر السوشيال ميديا

ريان.. أحمد حجازي يرزق بمولود جديد

الاعتداء على صحفية ومصور صدى البلد بجنازة خالة رانيا فريد شوقي.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

عادل ونزيه.. جهاد جريشة يبشر جماهير الأهلي بحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية.. غدا

عاصفة ترابية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو اليوم وغدًا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

لن تصدق.. الذكاء الاصطناعي يبتكر أول مضاد حيوي يقضي على البكتريا القاتلة

الدولار يرتفع ويسجل ثالث مكسب أسبوعي وسط توقعات استمرار رفع الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان..كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟

بـ 195 جنيها للكيلو| لحوم حية يوم السبت بهذه المنافذ.. التفاصيل والأماكن

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ