أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

كشف الإعلامي إسلام صادق عن الموقف النهائي للنادي الأهلي بشأن محمود عبد المنعم كهربا.

ونشر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، فيديو له من داخل النادي الأهلي، برفقة طفل صغير من مشجعي النادي الأهلي.

وعلق كهربا علي الفيديو عبر حسابه الشخصي “انستجرام”، كاتبًا: “نورتني ونورت نادي القرن يا محمود يا حبيبي”.

وأكد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن النادي الأهلي استقر على الموافقة علي رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري سواء عن طريق الإعارة ثم البيع النهائي بعد تألقه بشكل قوي منذ عودته من الإيقاف.

وقال :"يدرس النادي الأهلي فتح باب الإعارة أمام كهربا في نهاية الموسم الجاري بعد وصول أكثر من عرض من الدوري السعودي والإماراتي للتعاقد معه في الموسم المقبل بالاتفاق بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء ووكيل الذي عرض الأمر على الأهلي أكثر من مرة".

وتابع:" يسعي النادي الأهلي لحل أزمة غرامة كهربا قبل رحيله إلى الخليج بالإضافة إلى قرار إيقافه محلياً حتى لا يواجه اللاعب أي عقبات في المستقبل حال احترافه في الدوري السعودي أو الإماراتي في الموسم المقبل".